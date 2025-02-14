Merve Taşkın'a '14 Şubat' paylaşımından gözaltı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Taşkın’ın ’14 Şubat’ paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Taşkın’ın paylaşımı şöyleydi:

“14 Şubat’ta yalnız olanlara ‘akşam yemeği’ için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.

Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın.

Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma.

Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir.

Bonus3: Mütevazıyımdır.”

Taşkın daha önce ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılanmış, beraat etmişti.



