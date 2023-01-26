Merve Taşkın beraat etti: Müstehcenlikten yargılanıyordu

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: Twitter

Taşkın’ın, Instagram hesabı üzerinden ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Taşkın’ın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.