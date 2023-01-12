‘Müstehcenlik’ suçundan hapsi istenen Merve Taşkın mahkemeye çıktı: Kombinim nasıl?

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılandığı duruşmaya süper mini eteğiyle katılarak, davayı ti’ye aldı.

Instagram hesabı üzerinden ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen Taşkın, bugün İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatı Feyza Altun’la birlikte katıldı.

Mesleğini ‘Influencer‘, aylık gelirinin de 20 bin lira olarak açıklayan Taşkın, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti:

“Dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Söz konusu görseller benim sosyal medya hesabımda mevcut olan görseller. Instagramda topluluk kuralları vardır, bunları ihlal etmemiz söz konusu olamaz.”

Müvekkilinin paylaşımlarının günlük hayata dair olduğunu belirten avukat Feyza Altun da beraat talep etti: “Alışveriş sitelerinde satışa sunulan iç çamaşırı markalarının görselleri, müvekkilimin paylaştığı görsellerden ileri boyuttadır. Bu nedenle davayı açan savcının tüm bu görsellerle dava açması gerekir.”

Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kıyafeti sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan, Merve Taşkın’ın davanın konusunu ti’ye alarak duruşmaya süper mini etekle katılması sosyal medyada gündem oldu. Twitter hesabından kıyafetini ‘Kombinim nasıl’ sözleriyle paylaşan Taşkın’a çok sayıda kullanıcı ‘Öyle tuhaf mahkemeye en güzel cevap’ diyerek destek oldu.