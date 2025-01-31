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Yaramazlara biraz batar!

Mersinli çiftçi beş kiloluk istiridye mantarı buldu

Mersinli çiftçi Ömer Aslan, ceviz bahçesinde beş kiloluk istiridye mantarı buldu.

Fotoğraf: AA

Mut ilçesindeki Sertavul Yaylası Akçeşme mevkisinde ceviz bahçesi sahibi çiftçi Aslan, ağaçlarını kontrol ettiği sırada büyük bir istiridye mantarı gördü.


Aslan, tüm haliyle kökünden çıkardığı istiridye mantarını şehir merkezine getirdi. Terazi yardımıyla beş kilo olduğu belirlenen mantar, görenlerin dikkatini çekti.

Aslan, gazetecilere, dağlık alanlarda zaman zaman mantar topladığını söyledi.

Ceviz ağaçlarını kontrol ettiği bölgede istiridye mantarını fark ettiğini anlatan Aslan şunları söyledi:

“Kesilmiş meşe ağacının dibinden çıkan mantarı gördüm. İlk kez bir mantarın bu kadar büyüğüne rastladım.”

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