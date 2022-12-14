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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de ‘PKK operasyonu’: HDP’li yöneticiler ve CHP’li meclis üyesi gözaltında

Mersin’de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen, Toroslar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi ve HDP’nin ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Toroslar Belediyesi

PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 12 zanlı hakkında Mersin başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.


Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Toroslar Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi H.B., HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E., HDP Toroslar İlçe Başkanı İ.D., HDP’nin ilçe yöneticileri G.B., S.M., Z.A., M.H., S.O. ve F.A. gözaltına alındı.

İkametlerinde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A., Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. aranıyor.

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