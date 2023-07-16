Mersin ve Çanakkale’de orman yangını

Mersin’in Gülnar ilçesinde ve Çanakkale merkezde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Fotoğraf: AA

​​​​​​​Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye dört söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar Mahallesi’nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.

Çanakkale’de yurttaşlar tahliye edildi

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.

Yurttaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteriyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yedi helikopter ve dört uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, dört dozer, dört trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa’dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

AA’nın aktardığına göre Kemel köyünde yaşayan yurttaşlar tahliye edildi.

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildiği öğrenildi.