Marmaris’te orman yangını: Yerleşim yerine yakın

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris’te orman yangını başladı.

Sarıana Mahallesi’nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İki gün önce de Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde de karadan ulaşımın olmadığı noktada yangın çıkmış, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, iki uçak ve iki helikopterle havadan, arazözlerle yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale ederek söndürmüştü.