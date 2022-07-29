Mersin’de ‘örgüt propagandası’ gözaltıları: Dört kişi tutuklandı; HDP’li meclis üyeleri serbest

Mersin’de ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alından 21 kişiden dördü tutuklandı, aralarında Akdeniz Belediyesi’nin beş HDP’li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 kişi serbest bırakıldı.

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Hakkında yakalama kararı verilen 31 kişiden dün gözaltına alınan 21’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında beş HDP meclis üyesinin de bulunduğu 21 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.E., M.D., H.M. N.Ü. tutuklandı 17 kişi serbest bırakıldı

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 10 kişi aranıyor.

HDP’li üyeler gözaltındayken olağanüstü toplantı

AKP’li Mersin Akdeniz Belediyesi’nde olağanüstü toplantının düzenlendiği dün (28 Temmuz) beş HDP’li meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

HDP, CHP ve EMEP’lilerin toplantıya katılmaması üzerine yeter sayısı sağlanamayınca toplantı bugüne (29 Temmuz) ertelenmişti.

Bugün meclisteki olağanüstü toplantıda CHP grubu söz hakkı verilmeyince toplantıyı terk ederken, HDP grubu ve EMEP’li üye katılmadı.

Bunun üzerine muhalefetin ortak oyuna karşı azınlıkta olan AKP’lilerin ve bir bağımsız üyenin oyuyla AKP’nin sunduğu borçlanma ve satış kararları oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis’te başkan hariç 16 AKP, 10 HDP, sekiz CHP, bir EMEP ve iki bağımsız üye var.