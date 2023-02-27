Mersin’de kiralar uçtu, sağlık tehdidi gündemde

Yakın dönemde 400 binden fazlası kayıtlı olmak üzere 1 milyona yakın göç aldığı tahmin edilen iki milyon nüfuslu Mersin’de kira fiyatları uçtu.

Uzmanlara göre yoğun göç sağlık sorunlarını da doğurabilir.

Mersin’de kiralar uçtu. (AA)

Mersin, 13,5 milyonluk nüfusun yaşadığı deprem bölgelerinden en fazla göçü alan kent olurken, bu şehri olumsuz etkilemeye başladı.

400 bini resmi olmak 1 milyona yakın göç aldığı belirtilen şehrin nüfusu bir anda 3 milyona çıkarken, kentteki yayla ve yazlık evler de doldu.

Ekonomim’den Leyla İlhan’ın haberine göre 1+1 dairelerin bile kiralarının 10 bine liraya çıktığı Mersin’de, artan nüfus nedeniyle sağlık sorunları oluşabileceğinden endişe ediliyor. Konuya dikkat çeken şehir plancıları, özellikle yazlıklarda kanalizasyon sisteminin olmamasının artan göçle birlikte sağlıkta tehdit oluşturabileceğine işaret etti.

Kiralar uçtu

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kentte düne kadar 3 bin lira olan 1+1’lerin kiraları 7-8 bin liraya, 4-5 bin lira olan 2+1’ler 10 bin liraya, 15 bin olan 3+1’ler 25 bin ila 30 bin lira bandına dayandığını söyledi.

Ciddi sağlık tehlikesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şube Başkanı Onur Kafalı’ysa sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini söyledi: “Öncelikle kentin sağlık altyapısı güçlendirilmeli. Çünkü şu anda yoğun göçün olduğu yazlık bölgelerinde çoğunlukla kanalizasyon altyapısı yok. Ya foseptik çukur var ya da doğrudan denize veriliyor. Bu durum da kentte sağlığı ciddi şekilde tehdit edecek.”

Gelen göçün niteliğine de bakılması gerektiğine işaret eden Kafalı, şu öneride bulundu: “Bunların ne kadarı bölgede yazlık sahibi. Gerçekte barınma ihtiyacı olanlar kimler. Bu bilinmezlikler de tespit edilmeli. Buna göre muhtemelen depremzedelerin geçici olarak kalabilecekleri yapılar inşa edilmeli.”