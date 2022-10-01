Mersin’de erkek şiddeti: Aracın krikosu ve jantıyla dövüp bagaja koydu

Mersin’in Silifke ilçesinde erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve onun kuzeni Mustafa Göker tarafından bıçakla ve dövülerek ağır yaralanan R.E., işkenceye maruz kaldığını belirterek zanlıların en ağır cezayı almasını istedi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlanan 23 yaşındaki R.E., yaklaşık 5 ay önce tanıştığı Sevinçer’in babasının mezarını ziyaret edeceğini belirterek kendisini aracına aldığını ve kuzeni Göker’in de eşlik ettiğini anlattı.

Sevinçer’in cep telefonunu elinden alıp tanımadığı kişiyle buluşmak için mesaj gönderdiğini öne süren R.E. şöyle devam etti:

“Silifke ilçesi Yeşilovacık mevkisine vardığımızda A.Ş. ismindeki bir kişinin önünü kesip dövdüler. Daha sonra beni de dövüp aracın bagajına koydular. Babasının da kabrinin olduğu mezarlığa götürüldüm. Hasan beni sandalye, aracın krikosu ve jantıyla dövdü. Su istedim ama bir damla su vermediler. Hasan ‘Babamın mezarının başında öleceksin’ diyordu. Mezarlık ilçe merkezine çok uzaktaydı. Bir ara kaçmaya çalıştım ama yakalayıp başıma taşla vurdu. Bayılma durumuna geldim. Daha sonra yeniden aracın bagajına koydular. Araçta ve götürüldüğüm evimde de şiddet devam etti. Annemin yanında yumruk atıp bıçakla başımdan yaraladı.”

R.E, erkek arkadaşının kendisine engel olmak isteyen annesine de saldırmaya çalıştığını, polislerin gelmesi üzerine de kaçtığını anlattı: “Bir ömür cezaevinden çıkmasınlar. Benim yaşadıklarımın fazlasını yaşasınlar. Hala kendime gelemedim. Kadına yönelik şiddete karşı en ağır cezalar çıkartılsın.”