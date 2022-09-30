Mersin’de bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

Mersin’de kız arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kadını bıçaklayarak ve döverek ağır yaralayan erkek ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre Hasan Sevinçer beraberinde arkadaşı Mustafa Göker ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen R.E.’yle Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluştu. Burada Sevinçer, R.E.’yi dövdü ve bıçakla ağır yaraladı.

Sevinçer daha sonra arkadaşı Göker’in de yardımıyla R.E.’yi arabanın bagajına koyup Yeşilovacık Mahallesi’ndeki bir mezarlığa götürdü. Mezarlıkta da Sevinçer ve Göker tarafından dövülen kadın, daha sonra şüphelilerce ailesinin evinin önüne bırakıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan R.E.’yi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, zanlı erkekleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘iştirak halinde silahla yaralama’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklandı.

R.E.’nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.