Mersin’de çuvala konarak yola bırakılan yavru köpeklerden ikisi öldü, beşi kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çuvala konarak ölüme terk edilen yedi köpek yavrusundan beşi kurtarıldı, ikisi öldü.

Fotoğraf: AA

Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde yedi köpek yavrusunun yeni yapılan yola çuvalla bırakıldığı fark eden bir vatandaş durumu belediye ekiplerine bildirdi.

AA’nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye gelen belediyeye bağlı ekipler, köpekleri hayvan bakım evine getirdi. Burada yaralı oldukları belirlenen köpek yavrularına veteriner hekimlerce ilk müdahaleleri yapıldı.

Yedi köpek yavrusundan ikisinin öldüğü, beşininse tedavisinin sürdüğü öğrenildi.