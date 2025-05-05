Mersin'de biri 'kalem görünümlü' üç ruhsatsız tabancaya el kondu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, “Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, işletme sermayesine ihtiyacımın olmadığını ve kendi paramın bulunduğunu varsayalım. Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım” dedi.