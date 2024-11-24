Mermer ocağında göçük: Bir ölü, bir kayıp

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’ndaki mermer ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeriyse aranıyor.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi’nde Ediz Öztürk’e ait mermer ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru hareket eden mermer bloklarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonucunda Ahmet Özmen’in cansız bedenine ulaşılırken Mustafa Dak’ı arama çalışmalarıysa sürüyor.