Merdan Yanardağ: AKP seçimle gitmek istemeyecektir, ama gönderilebilir

Başta sorduğum; “AKP seçimle gider mi?” sorusuna dönersek; bunun kolay bir yanıtı yok. Ama kısa bir yanıt vermeyi denersek şunu söyleyebilirim; gitmek istemeyecektir, ama gönderilebilir. Elbette gereği yapılırsa… Peki, bu “gereği” nedir? Yanıtı çok basit; cesaret, sadece cesaret…

Öncelikle, başta CHP olmak üzere, sol ve sosyalist hareket de dâhil, nitelikli muhalif kesimlerin kararlılıkla Cumhuriyetin ilerici mirasını savunmaları gerekiyor. Onun laik ve aydınlanmacı kazanımlarına yine cesaretle sahip çıkmak, gereklilikten öte bir zorunluluk oluyor. Çünkü, Cumhuriyetin ilerici mirasını savunmak ve sahip çıkmak, onu özgürlükçü, demokratik ve eşitlikçi bir perspektifle aşmanın da yolunu açıyor.

İşte bunun için, uzun bir süredir karşıtlarının söyleminin çekimine kapılan cumhuriyetçi solun ve Kürt siyasal hareketinin etkisinde kalarak bu toprakların devrimci mirasından uzaklaşan sosyalist solun cesaret göstermesi gerekiyor. Entelektüel, siyasal ve tarihsel bir cesaret…

Merdan Yanardağ’ın yazısı