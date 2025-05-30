Memişoğlu TÜGVA kurulunda: Güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir fesat taraf var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kurulunda “Birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” dedi.

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Memişoğlu, Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi’ndeki TÜGVA Mardin temsilciliğinin 5’inci genel kurulunda, vakfın gençlerin hem kültürünü hem bilincini hem birlikteliğini artırdığını öne sürdü.

Bakan, 55 bin insanın kadın çocuk demeden öldürülmesinin, açlık ve susuzluktan ölmesinin seyredilmesinin insanlığın imtihanı olduğunu belirtip Türkiye’nin buna karşı ses çıkarabilen ülkelerden biri olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

* Esasında sayın cumhurbaşkanımızın, “Dünya beşten büyüktür” demesi yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız.

* Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Bizler bir araya gelirsek, sarılırsak bugün bu topraklardaki hele Mardin bunun çok güzel örneğidir, farklılıklarını birleştirmiş, güçlü hale gelmiş, dünyanın kültür örneğidir.

* Farklı olan insanların birbirine sarılıp bir medeniyet kurduğu topraklardan bahsediyorum. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız.