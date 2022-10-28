Memduh Bayraktaroğlu: Taşkesenlioğlu halen görevdeyken Fincancı tutuklandı

Pek çok mafya bozuntusu İranlı, Suriyeli ve Afgan ortalığı haraca keser… Rejim düşmanı AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile… Adı rüşvet skandalına karışan Zehra Taşkesenlioğlu…

Halen… Meclis’te görev yaparken… TSK’ya atılan iftiranın soruşturulup… Gerçeklerin ortaya çıkmasını talep ettiği için gözaltına alınan… TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklamasını istedi…

Ve… Ülkemizin uluslararası hukuk sıralamasında daha da gerilemesine sebep olacak kararı: Yargıç da onayladı… Yapabilecek bir şeyimiz yok… Fincancı tutuklandı…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı