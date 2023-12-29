Memduh Bayraktaroğlu: Sürgündeki entelektüeller Erdoğan’ın çağrısına uyar mı?

Erdoğan’ın önce:
“Giderlerse gitsinler” dediği…
Pek çoğunu işinden kovdurduğu…
Ve hemen tamamı hakkında ceza davaları açtırdığı o entelektüeller:
Yurda döner mi?..
Bence dönmezler…
Erdoğan’ın hışmına uğrayan o entelektüellerin hemen hepsi:
Gümrük kapısından giriş yaparken, yaka paça alınıp savcılıklara götürüleceklerinden…
Oradan duruşma salonlarına taşınıp…
“Tutuklusun” denilerek cezaevine konulacaklarından endişe ettikleri için gelmezler…
Kimileriniz:
“Sayın Cumhurbaşkanı bu çağrısında samimi olamaz mı?” diye sorabilirsiniz…
Ben de bu soruyu soranlara…
Atalarımızın o ünlü deyişini hatırlatırım:
“Aynası iştir kişinin, lâfa bakılmaz…”.