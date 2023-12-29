Memduh Bayraktaroğlu: Sürgündeki entelektüeller Erdoğan’ın çağrısına uyar mı?

Erdoğan’ın önce:

“Giderlerse gitsinler” dediği…

Pek çoğunu işinden kovdurduğu…

Ve hemen tamamı hakkında ceza davaları açtırdığı o entelektüeller:

Yurda döner mi?..

Bence dönmezler…

Erdoğan’ın hışmına uğrayan o entelektüellerin hemen hepsi:

Gümrük kapısından giriş yaparken, yaka paça alınıp savcılıklara götürüleceklerinden…

Oradan duruşma salonlarına taşınıp…

“Tutuklusun” denilerek cezaevine konulacaklarından endişe ettikleri için gelmezler…

Kimileriniz:

“Sayın Cumhurbaşkanı bu çağrısında samimi olamaz mı?” diye sorabilirsiniz…

Ben de bu soruyu soranlara…

Atalarımızın o ünlü deyişini hatırlatırım:

“Aynası iştir kişinin, lâfa bakılmaz…”.

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı