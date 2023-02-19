Memduh Bayraktaroğlu: Arşivler aksini söylüyor

Her hal ve şartta iktidarı desteklemekle görevlendirilmiş “gazeteci” Hulki Cevizoğlu dedi ki: “1999 depreminde Ecevit ve hükümet deprem bölgesine bir hafta gidememişti…”.

Oysa arşivler aksini söylüyor. O gün 74 yaşında olan Başbakan Ecevit…

17 Ağustos’ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte deprem bölgesindeydi ve TRT’ye demeç vermişti…

Canlarım bir gazetecinin bir politikacıyı desteklemesi ayıp da değil, suç da değil…

Ama bir gazetecinin tarafı olduğu politikacının kusurlarını örtmek için, ölmüş bir başbakanı yalan haber üreterek itibarsızlaştırmaya çabalaması ahlâkî değildir…

Haliyle ayıptır

Ve manen destek verip madden destek aldığı politikacıyı kusurlarından arındırmaz…

Yalan haber üreterek ölmüş bir başbakanı itibarsızlaştırma çabasıyla Erdoğan’ın yanlışlarını örtmeye çalışan Hulki Cevizoğlu: Kaybetti…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı