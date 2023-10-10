Melissa Vargas Malatya’da ‘hemşehrileriyle hasret giderdi’

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya’da ‘hemşehrileriyle hasret giderdi.’

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Vargas, Malatya Park AVM’de düzenlenen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’la birlikte katılımcıların top ve formalarını imzaladı.

Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’ne geçen Vargas, öğrencilerle buluştu.

Teknokent Konteyner Kent’te depremzedelerle bir araya gelen Vargas, bir aileyi konteynerinde ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor tesislerini de ziyaret eden Vargas’a kulüp başkanı Adil Gevrek takımının formasını verdi.

Vargas, daha sonra Malatyalı TVF Başkanı Üstündağ’ın ailesinin Orduzu Mahallesi’ndeki evine ziyarette bulundu.

Vargas, Malatya’ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Gerçekten benim için çok güzel bir gün. Bütün Malatya’ya, Malatya halkına bana gösterdikleri bu sevgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Üstündağ Malatyalı olduğu için kendisinin de Malatyalı olmayı seçtiğini dile getiren Vargas, “Aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe’de 44 numaralı formayı giyiyordum. Biliyorsunuz 44 numaralı forma Malatya’nın plakası, bu sebeple Malatyalıyım” diye konuştu.

Vargas, takım arkadaşlarının da kendisinin Malatyalı olmasından mutlu olduğunu belirterek, “Bana her zaman Malatyalı diyorlar. Bununla alakalı şakalar yapıyorlar. O yüzden onlar da mutlu” dedi.