Melih Altınok: Düzenlemeyi daha makul saatte duyuramazlar mıydı?

Vatandaş, doları düşürmek için devreye sokulan son tedbirlerden Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) uygulamasının ne olduğunu anlayabilmiş değil.

Spekülasyonun bini bir para…

Nasıl olmasın ki?

Paket gece yarısı üstelik de yazılı olarak sosyal medyadan açıklandı.

Daha makul saatte, uzmanların da yer alacağı bir basın açıklaması yapılıp gazetecilerin sorularını da alarak düzenlemeyi duyuramazlar mıydı?

Melih Altınok’un yazısı