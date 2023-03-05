Melih Altınok: Danışıklı dövüş mü?

6’lı masada yaşananların danışıklı dövüş olabileceği ihtimalini dillendirenler var. Plan şuymuş… Akşener masaya dönecek ve şu birkaç günlük moral çöküntüsü havasıyla terbiye edilen seçmen, HDP alerjisi dahil bütün itirazlarını unutacak, kulak memesi kıvamına gelecekmiş. Seçmene sıtmayı gösterip ölüme razı edeceklermiş yani. Teorileri üretenlere bir şey demiyorum. İnsanlar şaşırmakta haklı. 60 yaş üstü 6 koca insanın, 1 yıl boyunca 12 kez bir masa başında toplanıp birbirlerine yalan söylediklerine… Gülerken alttan kuyu kazdıklarına inanamıyorlar.

“Bir plan olmalı, bu kadar acemilik, şark kurnazlığı olamaz” diye düşünüyorlar. İyi de Akşener “kumar masası”na dönse bile iki gün önce iktidar yolundaki kaya olarak tarif ettiği Kılıçadroğlu için mi oy isteyecek? Karşılıklı edilen hakaretleri, tehditleri, ifşaları görmüyor musunuz?.. Ne Akşener’in “Sorosçuluğu”, “AKP’liliği” kaldı ne Kılıçdaroğlu’nun “pusuculuğu”, “mobbingciliği”.

Melih Altınok’un yazısı