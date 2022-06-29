Melbourne’de ev krizine ‘çözüm’: 10 bin liraya kiralık tek bir yataktan oluşan kapsül

Avustralya’nın Melbourne kentinde tek bir yatak bulunan kapsüller ayda 900 Avustralya dolarına (10 bin lira) kiraya veriliyor.

Fotoğraf: Guardian

Kiralık ev krizinin yaşandığı ülkede Victoria eyaletinin en kalabalık şehri ve başkentindeki Abbotsford semtindeki ev ilanı Guardian’a haber oldu.

Evin gelenseksel odaları haftalık 400, aylık 1500 Avustralya dolarına kiraya verilirken uzay aracının içini andıran kapsülün haftalık kira bedeli 250, aylık 900 Avustralya doları.

Evin alt katında altı kapsül üst üste dururken üst katta üç odası var.

12 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen evdeki kapsüllerin hepsi şu an için dolu.

Gerekli izin belgeleri olan kapsüllerin her birinde tek kişinin uyuyabileceği bir yatak, ayna, havalandırma, USB girişleri, kasa, okuma lambaları ve kıyafet asmak için alan mevcut.

Mülk sahibi Frank Chan kapsüllerin yalnızca kısa dönem kiralık olduğunu söylese de Guardian’ın aktardığına göre birkaç geceden altı ay kadar uzun süreye kiralayanlar oluyor.

Artan enflasyon nedeniyle kiraların yükseldiğini ifade eden Chan oda ve kapsüllerinin kira bedellerinin muadillerine kısayla ucuz olduğunu savundu: “Kiralık ev piyasası hakkında bir şey bilmeyip fiyatlarımın pahalı olduğunu söylecek insanlar olacaktır ama kısa süreli kiralamanın nasıl çalıştığına hiç bakmamışlar.”

Kapsüllerin kiralık ev krizine çözüm olabileceğini söyleyen Chan “Umarım yerel yetkililer ev sahiplerinin bu kapsülleri kurmasını kolaylaştırır. Şu an için zor bir süreç. Bildiğim kadarıyla Melbourne’de kapsül kiralayan tek kişi benim” dedi.