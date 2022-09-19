Meksika’da tatbikattan hemen sonra 7,6 büyüklüğünde deprem: Bir ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk bilgilere göre bir kişi öldü.

Fotoğraf: AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. AA’nın haberine göre sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde deprem sırasında üzerine duvar yıkılan bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Obrador, Meksiko Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum’la görüştüğünü, başkent Meksiko şehrinde ciddi bir zararın olmadığını belirtti.

Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla ile telefonda görüştüğü görüntüyü paylaşan Obrador, depremin merkez üssünün yakınlarında yalnızca hasar meydana geldiğini aktardı.

Tatbikat sonrasına denk geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin 7,6 büyüklüğünde duyurduğu deprem, Meksika’da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tatbikat için sirenler yerel saat ile 12.19’da çaldı, Ulusal Sismoloji Servisi’yse depremin 13.05’te meydana geldiğini duyurdu.

Meksika’da 1985’te merkez üssü Michoacan eyaletinin sahil kesimleri olan 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

19 Eylül 2017’de de merkez üssü Meksiko şehrinin güneyi olan 7,1 büyüklüğündeki depremde 370 kişi yaşamını yitirmiş, depremden 250 bin kişi etkilenmiş ve yaklaşık 50 bin ev yıkılmıştı.

Meksika’da her 19 Eylül, Ulusal Sivil Savunma Günü olarak anılıyor ve ülke çapında deprem tatbikatı yapılıyor.