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Yaramazlara biraz batar!

Mehsa Emini eylemlerine katılan 21 yaşındaki genç ‘gizlice idam’ edilmiş

İran’da geçen yıl düzenlenen Mehsa Emini eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Milad Zohrevand’ın gizlice idam edildiği öğrenildi.

Milad Zohrevand

BBC Farsça Servisi’ne konuşan kaynaklar, Zohrevand’ın dün sabah ülkenin batısındaki Hamedan kentindeki bir hapishanede infaz edildiğini aktardı. Söz konusu kaynaklar, Zohrevand’ın cesedinin öğleden sonra itibariyle hala ailesine verilmediğini belirtti.


İnsan hakları kuruluşu Hengaw, iZohrevand’a da infaz edileceğinin son dakikaya kadar söylenmediğini ve ailesiyle son bir görüşme yapamadığını açıkladı.

Hengaw ayrıca, ülkede büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik güç olan Devrim Muhafızları’nın yetkili makamlara infazın gerçekleştirilmesi için baskı yaptığını savundu.

İran makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi. Zohrevand gösteriler sırasında bir Devrim Muhafızı üyesini öldürmekten hüküm giymişti.

Teyit edilmesi durumunda, Zohrevand geçen yılki gösterilerin ardından infaz edilen sekizinci eylemci olacak.

İran rejimine karşı protestolar, Eylül 2022’de başörtüsünü ‘düzgün’ takmadığı iddiasıyla ahlak polisi tarafından tutuklanan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltında ölümünden sonra başlamıştı.

Protestoları ‘isyan’ diye tanımlayan İran yönetiminin müdahalesi sonucu, eylemlerde yüzlerce kişi öldürüldü ve binlerce kişi gözaltına alındı.

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