Mehmet Turgut’un gözünden ‘Ustalar’

Mehmet Turgut, fotoğraf yolculuğunun 25’inci yılında, bugüne kadar çektiği portreleriyle ustalara saygısını sunuyor. ‘Ustalar’ sergisindeki fotoğrafların edisyon baskılarının satışlarından elde edilecek gelir gençlere burs olacak.

Aydın Boysan Ara Güler Haldun Dormen Yıldız Kenter Murathan Mungan Seyfi Dursunoğlu Muazzez İlmiye Çığ Rasim Öztekin Ferhan Şensoy

1977’de Ankara’da doğan Mehmet Turgut ‘ustalığın’ ayak izlerini takip ederek zamansız portrelere taşıdığı isimler arasında birbirinden değerli oyuncu, akademisyen, ressam, müzisyen, gazeteci, fotoğrafçı, yazar ve edebiyatçı var.

12 Ekim – 12 Kasım tarihlerinde alışveriş merkezi Emaar Skyview’de gezilebilecek sergide Mehmet Turgut’un gözüyle göreceğimiz isimler şöyle: Adnan Çoker, Ahmet Turgut, Ara Güler, Arif Keskiner, Aydın Boysan, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Beşikçioğlu, Ergin İnan, Erkan Can, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Leman Sam, Mehmet Ali Birand, Mehmet Güreli, Menderes Samancılar, MFÖ, Muazzez İlmiye Çığ, Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Mücap Ofluoğlu, Nebahat Çehre, Nejat Yavaşoğulları, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Seyfi Dursunoğlu, Şemsi İnkaya, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Yetkin Dikinciler, Yıldız Kenter, Zeynep Oral.

Mehmet Turgut 1977’de Ankara’da doğdu

Dedesi Mehmet Turgut’un hem adını taşıyan hem de mesleğini edinen Turgut; teorik fotoğrafçılık, baskı teknikleri, boyama, kara kalem ve fotoğraf işleme üzerine çalışmalar yaptı. İlerleyen zamanda kendini kurgusal fotoğraflar çekmeye ve fotoğraf sanatına adadı. Photographic Society of America ve Austria Super Circuit başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında sayısız ödül kazandı.

Mehmet Turgut’un fotoğraftaki 25’inci yılını kutladığı sergide fotoğrafların edisyon baskılarının satışlarından elde edilecek gelir, güzel sanatlar ve gastronomiyle ilgili bölümlerde okuyan gençler için Türk Eğitim Vakfı bünyesinde açılan ‘Yarının Ustaları’ burs fonuna aktarılacak.