Mehmet Serbes: Poliçe depremi yaşamayın

DASK’ın yanında mutlaka konut poliçesinin yapılması da gerekiyor. Zira DASK’ın depremde ev ve işyerlerine ödeyeceği rakam maksimum 640 bin lira. Yani 5 milyonluk eve, bir o kadar eşyaya sahip olsanız da DASK size en üst rakamdan ödese bile sadece 640 bin lira ödeyebiliyor. Ama ek olarak konut sigortası yaptırmış olsanız evinizin normal değerinin yüzde 80’ini geri alabiliyorsunuz.

Üstelik eşyalarınız içinde ayrı bir bedel alabiliyorsunuz. Siz siz olun deprem gerçeğini unutmayın, evinizi işyerinizi ve eşyalarınızı mutlaka sigortalatarak güvence altına alın. Bunu yaparken gittiğiniz sigorta firmasının da güvenilir olup olmadığına dikkat edin. Sonra poliçe depremi yaşamayın.

Mehmet Serbes’in yazısı