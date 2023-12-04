Arka Sokaklar’ın (Kanal D) ekrana gelen son bölümünde bir sahne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü kızdırdı. Kurum, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak olayı kınadı.

Peki, ne oldu? Dizinin 652. bölümünde Cezaevi Müdürü Selim, İlker İnanoğlu’nun canlandırdığı Engin Komiser’i, “Burada kural benim, bana zorluk çıkarırsan ben de seni yorarım. Artık polis değilsin.” diye tehdit ediyor. Engin Komiser de “Gözdağım bittiyse hücreme gidebilir miyim?” diyor. Cezaevi Müdürü, “Demek ilk günden ukalalık ha, beyler tutukluyu önce çıplak aramaya tabi tutun, ondan sonra hücresine götürürsünüz.” ifadelerini kullanıyor.

Kurum, cezaevine düşen Engin Komiser’in yaşadığı kötü muamele sonrası yaptığı açıklamayla tepkisini ortaya koydu. Haklılar mı? Bence, sonuna kadar haklılar. Bu tür hassas konular biraz daha dikkat gerektiriyor.

Mehmet Şahincileroğlu’nun yazısı