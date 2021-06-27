Mehmet Öz: Yüksek tansiyon sessiz katil; suçluyu yakalayabilirsiniz

Tedavi edilmeyen hipertansiyon ya da yüksek / yükselmiş tansiyon, uzun süre fark edilmeyebilir çünkü yüksek kan basıncına sahip kişilerin çoğu herhangi bir semptom hissetmez. Tedavi edilmediği takdirde; hipertansiyon kalp krizi, felç, anevrizma yırtılması, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, bacak damar tıkanıklığı, demans, körlük de dahil olmak üzere çeşitli görme problemleri ve cinsel işlev bozukluğu gibi hastalıklarla ilgili riski önemli oranda arttırabilir.

Beyaz önlük hipertansiyonu olanlar (günlük aktiviteleri esnasında kan basıncı değerleri normal ancak klinik bir ortam, doktor yani beyaz önlük görünce yükselen kişiler) için tansiyonu evde ölçmek çok daha sağlıklı bir seçenek. Evde ölçtüğünüz değerleri bir yere not edip bir sonraki doktor randevunuzda kaydettiğiniz değerleri yanınızda götürmelisiniz.

Hipertansiyonu olan birçok kişinin bu riski yine hipertansiyona sahip aile bireylerinden almış olmasına rağmen doktorunuz başka risk faktörleri de belirleyebilir.

Proaktif olmak ve tansiyonunuzu devamlı takip etmek ve gerekirse tedaviye başlamak sizi ‘sessiz katil’ denen hipertansiyondan, pek de sessiz olmayan kalp krizi ve felç gibi hastalıklardan koruyabilir.

Mehmet Öz’ün yazısı