Mehmet Önal: Ne oldu da Metaverse unutuldu?

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Ne oldu da Metaverse unutuldu?

Metaverse iki büyük soruna sahip:

İlki; kimsenin tam olarak ne olduğunu bilmemesi.

Ne olduğu ile ilgili tek bir tanımı olmasa da artık Vikipedi sayfasında ana seçenekleri sunan bir tanımı bulunmakta.

Tanımın genişliği, işlevlerini anlamayı zorluyor ve doğal olarak popülerliğine engel oluyor.

Bu da ikinci soruna işaret ediyor; yeteri kadar popüler değil!

Metaverse, ilk andaki popülerliğini yitirmiş olabilir. Fakat tamamen yok olmadı.

Tabii bu Meta için uzun vadeli bir yatırım. Ve işaret ettiği önemli bir yer var:

Aslında tek bir teknolojiyi tanımlamaktan çok teknoloji ile olan evrimimizi tanımlıyor.

Destekleyenler, mobil internetin bir sonraki adımı olarak, sanal dünya ile daha da kuvvetli bir entegrasyon olarak görüyor.

Devletler hala bu teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor.

Güney Kore, metaverse ekosistemi geliştirecek startuplara 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

Dubai Hükümeti 2030’a kadar dünyanın en büyük 10 metaverse ekonomisinden birisi olmak için strateji yayınladı.

El Salvador, Metaverse benzeri teknolojileri teşvik amacıyla spesifik innovasyonları vergilendirmiyor.

Özel sektörde daha küçük çapta ilgi devam ediyor.

Sağlık devi Pfizer Şirketi, Metaverse teknolojileri ile eğitim amaçlı sanal laboratuvar geliştiriyor.

Onkoloji eğitimine yönelen şirket için, bir doktora öğrencisine 3-4 yıl boyunca sponsor olmak ortalama 140 bin pound; Cambridge’deki araştırma enstitüleri ise yılda 45 milyon pounda mal oluyor.

Bu eğitim sistemini, sanal ortama taşımak çok daha ucuza, daha fazla öğrenciyi eğitme imkânı sağlayacağı için şirketin yatırım alanları arasında.

Benzer şekilde BMW; makina düzeni, robot eğitimi ve tesis dizaynlarını sanal dünyada test eden ‘dijital ikiz’ sistemleri kullanıyor. Sanal ortamda bu testleri yapabilmek, üretim planlama etkinliğini yüzde 30 arttırmakta.

Nvidia, Metaverse altyapı kurulumunda lider olmak için büyük yatırım yapıyor.

Ana Metaverse platformu olmak içinse, Roblox, Decentraland ve Sandbox gibi portallar rekabet içindeler…

Bu platformlarda dijital arsa fiyatları hala artıyor…

Mehmet Önal’ın yazısı