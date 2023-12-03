TRT’nin, Türkiye’nin uluslararası alanda yüz akı olan ünlü Kürt soprano Pervin Çakar’ın kayıtlarını sildiği haberini okuyunca ülkem adına içimde derin bir sızı hissettim.

Nasıl bir ülke olduk böyle… Sanatçılardan korkuyoruz, şairlerden korkuyoruz, dünya ile yarışma kabiliyetine sahip bilim insanlarından korkuyoruz, ‘itaat kültür’nün dışına çıkan gazetecilerden korkuyoruz.

Bırakın herkes şarkılarını söylesin. Korkmayın müzisyenler şarkılarını söyledi diye, şairler şiir yazdı diye, akademisyenler konuştu diye, gazeteciler haber yaptı diye bu devlet yıkılmaz.

Yıllardır korkularımızdan bir türlü kurtulamadık. Sadece bugün değil, geçmişte de şarkıları yasakladık, şairleri, yazarları, gazetecileri zindanlara gönderdik. Şarkılar ve şiirler yüzünden devlet yıkılmadı ama bu yasakçı zihniyet yüzünden dünyada ne bir itibarımız oldu ne de bir arpa boyu ilerleyebildik.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı