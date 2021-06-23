Mehmet Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki Korkmaz, Amerikan mahkemelerinde yargılanacak

İyi güzel de Türkiye’deki bu hukuk sistemine kim neden ve nasıl güvenecek?

Muhtemelen Türkiye’nin gerek yönetim, gerekse yargısal anlamda dünyaya verdiği bu fotoğraf yüzünden Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi pek mümkün olmayacak.

Öyle anlaşılıyor ki Korkmaz, Amerikan mahkemelerinde yargılanacak.

Maalesef Türkiye’nin dünyadaki algısı, bu ülkede yaşayan bireyler olarak hepimizi derinden yaralayan bir manzara arzediyor.

Çünkü icat ettiğimiz garip sistem iktidarları denetlemekle yükümlü mekanizmaları yok etti, devletin bütün kurumlarını zaafa uğrattı ve en önemlisi de ‘hukuk devleti’ vasfımız kayboldu.

Bilelim ki böylesine bir hukuki örüntüde ısrar ettiğimiz sürece, bu ülkenin uluslararası alandaki itibarını asla arttıramayız ve yurt dışındaki hiçbir suçlunun iadesini sağlayamayız.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı