Mehmet Ocaktan: Neden uluslararası suç örgütleri Türkiye’yi bu kadar çok seviyor?

Evet yeni İçişleri Bakanı’yla birlikte uluslararası suç örgütü mensupları yakalanıyor, bu önemli. Ancak meselenin daha vahim bir boyutu var ki orası kelimenin tam anlamıyla bir utanç resmine işaret ediyor.

Yakalanan bu uyuşturucu ve kara paracıların önemli bir bölümüne Türk vatandaşlığı verilmiş olması…

Peki neden uluslararası suç örgütleri Türkiye’yi bu kadar çok seviyor?

Uzmanlara göre bunun üç temel nedeni var: Kara para aklama koşullarının uygun olması, kolay vatandaşlık alınabilmesi ve vize uygulaması olmaması.

Kabul edelim ki Türkiye’de özellikle son beş yılda ‘hukuk devleti’ anlayışıyla, ekonomik rasyonalite ile izah edilemeyecek garip şeyler oluyor. Epey bir süredir “faiz sebep, enflasyon sonuç” fantezisi yüzünden derin bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye En az 500 bin Amerikan Doları karşılığında sermaye yatırımı gerçekleştirmek, en az 400 bin Amerikan Doları karşılığı taşınmaz satın almak şartıyla yabancılara Türk vatandaşlığı veriyor. Ve yine aynı finansal gerekçelerle Türkiye arka arkaya “varlık barışı” çıkartarak menşei belli olmayan paraların sorgusuz-sualsiz girişine izin veriyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı