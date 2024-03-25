Bir haber kanalında, bir araştırma şirketinin temsilcisine gazeteciler İstanbul’la ilgili sorular soruyorlar. Bir gazeteci, “Para sayma görüntüleri İmamoğlu’na zarar verdi mi?” diye soruyor, anket firmasının temsilcisinin cevabı: “Hayır İmamoğlu’na zarar vermedi.” Bu cevabı alan gazeteci çok mutsuz oluyor ve son bir hamle yaparak adeta ağlamaklı bir ifadeyle “Peki İmamoğlu’nun geçen seçimdeki vaatlerini hatırlamamasının da olumsuz etkisi yok mu?” diye soruyor. İşte o anda kopuyorum ve cevabı beklemeden televizyonu kapatıyorum.

İktidarın hanesine bir iki oy daha fazla yazdırabilmek için ağlamaklı ve yalvaran ifadeyle soru soran bir gazeteciyi görmek gerçekten insana hüzün veriyor.

Anlaşılan o ki artık gerçek anlamda gazetecilik de siyasi ahlak kurallarına riayet etmek de çok gerilerde kalmış. Kuşkusuz gazetecilerin de siyasi aidiyetleri olabilir ve doğal olarak gazetecilerin sorularına bu siyasi tercihler yansıyabilir. Ama hiçbir gazeteci “Neden bu İmamoğlu’nun oyları hala düşmüyor” benzeri ağlak bir ifade ile sorular soramaz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı