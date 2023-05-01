Mehmet Ocaktan: Millet iradesini darbe olarak niteleyen ilk sivil siyasetçi Süleyman Soylu

Geçtiğimiz hafta millet iradesine parmak sallayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu darbecilere bile rahmet okutacak öyle bir açıklama yaptı ki açıkçası 28 Şubat cuntacıları konuşuyor sandık, işte o sözler: “14 Mayıs 2023, Batı’nın darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir.”

Yani Soylu demek istiyor ki ‘eğer 14 Mayıs’ta muhalefet kazanırsa bu Batı’nın darbe girişimidir.’ Herhalde millet iradesinin kararını ‘darbe’ olarak niteleyen ilk sivil siyasetçi Süleyman Soylu olarak tarihe geçecektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı