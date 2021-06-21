Mehmet Ocaktan: Hukukun olmadığı gariban bir İslam ülkesi burası

Bunca milyon Eurolar, dolarlar hiçbir hukuki takibata uğramaksızın ortalarda dolaşırken Türkiye’nin bir ‘kara para cennet’ olarak algılanmasını kim önleyebilir ki…

İzmir’de HDP binasına hiçbir güvenliğe takılmadan elini kolunu sallayarak giren eli silahlı katilin gencecik kızımızı katletmesi toplumsal barışımız adına hepimizi yeniden korkulu rüyalara sevketti.

İktidar ortakları dahil bütün siyasi partiler cinayeti kınadı, lanetledi.

İyi güzel de peki sonuç? Barışa sıkılan her kurşundan sonra hep birlikte lanetleyip köşemize mi çekileceğiz?

Eline silah alıp ‘Vatan-millet, bayrak’ sloganları atarak gözünü kırpmadan insanları katleden bu hastalıklı zihinlerin beslendiği iklimi hiç sorgulamayacak mıyız?

Eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsak elimizi vicdanımıza koyalım ve Türkiye’yi nasıl bir zehirli iklime mahkum ettiğimizin muhasebesini yapalım.

Artık herkesin gördüğü bir gerçeği gizlemenin anlamı yok, uzun süredir Cumhur İttifakı muhalefeti ve neredeyse toplumun yarısını şeytanlaştıran bir siyaset dili kullanıyor.

Kim ne derse desin, hukukun olmadığı gariban bir İslam ülkesi burası…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı