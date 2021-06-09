Mehmet Ocaktan: Hukuk sistemimiz müthiş bir performans sergiliyor

Hukuk sistemimiz bazı konularda son derece hızlı çalışıyor.

Özellikle de parti kapatmalar ve özgürlüklerin askıya alınması konusunda müthiş bir performans sergiliyor.

Umarız hukuk bir gün, suç örgütü liderinin bir siyasetçiye “Sadece 10 bin dolar değil, daha fazlasını gönderdim” diye itiraf ettiği karanlık işleri de görerek vicdanları rahatlatır.

Mevcut yasalar adaletin tecellisi konusunda yeterli olduğu halde, bunca hukuksuzluk yaşanmaya devam ediyorsa yeni reform paketleri sadece bir gösteriden ibaret kalmaya mahkumdur.

Zaten toplumun adaletin tecelli edeceğine ilişkin bir umudu da yok

Unutmayalım ki yasama, yürütme ve yargının tek merkeze bağlandığı, denetleyici kurumların fiilen yok edildiği bir sistemde mafyatik yapılanmaları, illegal yapıları ve yolsuzlukları denetleyebilecek güç de ortadan kalkmış demektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı