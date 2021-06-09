Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Hukuk sistemimiz müthiş bir performans sergiliyor

Hukuk sistemimiz bazı konularda son derece hızlı çalışıyor.

Özellikle de parti kapatmalar ve özgürlüklerin askıya alınması konusunda müthiş bir performans sergiliyor.


Umarız hukuk bir gün, suç örgütü liderinin bir siyasetçiye “Sadece 10 bin dolar değil, daha fazlasını gönderdim” diye itiraf ettiği karanlık işleri de görerek vicdanları rahatlatır.

Mevcut yasalar adaletin tecellisi konusunda yeterli olduğu halde, bunca hukuksuzluk yaşanmaya devam ediyorsa yeni reform paketleri sadece bir gösteriden ibaret kalmaya mahkumdur.

Zaten toplumun adaletin tecelli edeceğine ilişkin bir umudu da yok

Unutmayalım ki yasama, yürütme ve yargının tek merkeze bağlandığı, denetleyici kurumların fiilen yok edildiği bir sistemde mafyatik yapılanmaları, illegal yapıları ve yolsuzlukları denetleyebilecek güç de ortadan kalkmış demektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

SON HABERLER

Çıkmadık candan umut kesilmez!

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough tarafından hazırlanan ‘Breaking Boundaries’ adlı belgesel, gezegene verdiğimiz tahribatı ve karşı karşıya olduğumuz durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.