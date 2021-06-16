Mehmet Ocaktan: Hikayenin sonunu görünce Amerika’yı ve Avrupa’yı yeniden keşfe koyulduk

Artık hikayenin sonuna geldik…

Bir taraftan “Nazi bunlar Nazi…” diyerek Avrupa’ya ayar verdik, bir taraftan da Amerika’yı işaret ederek “Emperyalist güçler Türkiye’nin büyümesini durdurmak için içerideki hainlerle ittifak halinde” benzeri söylemlerle adeta hamasetin dibini bulduk.

Ve şimdi hikayenin sonunu görünce Amerika’yı ve Avrupa’yı yeniden keşfe koyulduk.

Brüksel’deki NATO zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başta Biden olmak üzere Batılı liderlerle yaptığı ikili görüşmeler sonrasındaki değerlendirmeleri Türkiye’nin sanki yeni bir arayış içinde olduğunu gösterir nitelikte.

Aslında bu görüşmeler ve değerlendirmeler, NATO üyesi olan bir ülke için son derece doğal.

Doğal olmayan; Türkiye’nin içinde yer aldığı dünyayı bir ‘Haçlı zihniyeti…’ olarak değerlendirmesiydi.

Galiba Türkiye artık Batı’yı, bizi yok etmek üzere bir araya gelmiş bir ittifak olarak görmekten vazgeçiyor…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı