Mehmet Ocaktan: Erdoğan’ın şapkadan ne tür tavşanlar çıkarabileceğini kimse bilmiyor

6’lı masayı oluşturan liderler bütün farklılıklarına rağmen hukuk devleti, demokratik değerler, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi temel ilkeler ekseninde ortak hedeflerde buluştukları halde bu partilerin kapsama alanı içinde yer alan bazı kesimlerin, henüz meselenin ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamamış olmaları ciddi bir risk alanı oluşturuyor.

Zira Türkiye’nin sosyolojik gerçekliğini doğru analiz edemeyen bu çevreler, sanki AK Parti iktidarı şimdiden kaybetmiş ve muhalefet işbaşı yapmaya hazırlanıyormuş gibi bir hava içindeler. Evet AK Parti iktidarı ve ortaklarının millet nezdinde ciddi itibar kaybı yaşadığı bir gerçek. Ancak bir siyaset ustası olan Tayyip Erdoğan’ın şapkadan ne tür tavşanlar çıkarabileceğini henüz kimse bilmiyor.

Hal böyleyken, muhalefet partilerinin hinterlandında yer alan ve kraldan çok kralcı geçinen çevrelerin, erken zafer havasına girmemesinde fayda var.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı