Mehmet Ocaktan: Erdoğan, Erzurum mitinginde bile Murat Kurum için oy istemek zorunda kalıyor

İyi güzel de 14/28 Mayıs seçimlerini de yine AK Parti Parti kazandı, bu bir başarı değil mi?

Elbette başarı, üstelik de bu başarı memlekette enflasyonun yüzde 80’lerde seyrettiği, yoksulluğun dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir Türkiye’de gerçekleşti.

Ancak buna rağmen, artık AK Parti eski konforlu günlerinde değil. Zaten rakamlar da bunu teyit ediyor. Başarı hikayeleri yazdığı dönemlerde yüzde 49.5 oranında oy alan AK parti, Mayıs seçimlerinde 2002’deki günlerine geri döndü ve ancak yüzde 35 oy alabildi. Yani tekerlek ileriye değil, geriye doğru dönüyor artık. Hikayenin cazibesi kaybolmaya başladığı içindir ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde bile İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum için oy istemek zorunda kalıyor.

İşte tam da bu yüzden bugün AK Parti, yerel seçim kampanyasında artık geçmişte olduğu gibi başarı hikayeleri anlatamıyor, zira çoktan mutluluk hikayesinin sununa gelindi ama o henüz farkında değil…

Maalesef tekerlek sürekli boşa döndüğü için, neredeyse bütün AK Parti yetkilileri ya muhalefeti toptan ‘ihanet’ parantezine alan bir dil kullanıyorlar ya da ‘kumpas’ hikayeleri anlatıyorlar.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı