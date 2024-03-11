Maalesef günümüzde de din-siyaset ilişkisi çok farklı değil, hatta şimdi daha da kıyıcı bir siyaset ablukası yaşanıyor. Öyle ki günümüzün dindarları, hayatlarını dinin mesajına göre değil, vicdanları yaralayan ve dini siyasete indirgeyen kirli bir zihniyete göre tanzim ediyorlar.

Hiç uzağa gitmeye gerek yok, ülkemizde son on yılda yaşananlara bakmak bile yeterli olacaktır. Geçtiğimiz günlerde KARAR tv’ye konuşan Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın şu sözleri, bugün hangi noktada olduğumuzu net olarak ortaya koyuyor: “Son 10-15 yılda yapılan gönül tahribatı, İslam tarihinde bu topraklarda belki de hiçbir dönemde yaşanmadı. 15 yılda yapılan tahribatlar, kırgınlıklar, dargınlıklar ve uzaklaştırmalar bu topraklarda tarihin hiçbir döneminde görülmedi. İşte buna din-siyaset ilişkisi diyoruz ama sadece o da değil, buna ek olarak Müslüman ve insan ilişkisidir.”

Günümüzde özellikle siyasetçiler tarafından kullanılan şiddet dili, dindarları toplum nezdinde güvenilmez bir konuma yerleştirmiş bulunuyor. Şiddet dilinin bir cahiliye ürünü olduğunu belirten Çağrıcı diyor ki: “Cahiliye demek saldırganlıktır, barbarizmdir. Cahiliyenin ahlakı saldırgan, hoyrat, yağmacı, baskıcı öldürmekten zevk alan bir ahlaktır. Müslümanlar buna karşılık olarak hoşgörü dilini seçiyor. Öyle inanıyorum ki bu dili yaşatabilirsek tereddütsüz şekilde bütün dünyayı kendimize hayran bırakırız. Ama biz şiddet dili kullanıyoruz, kırıp döküyoruz. Allah’ın sadece Müslümanların Allah’ın olduğunu düşünüyoruz.”

Meseleye Türkiye örneğinden baktığımızda gördüğümüz manzara ne yazık ki içler acısıdır. Çünkü günümüzün dindarları, ne yazık ki hayata sadece siyasetin ve ideolojik kimliklerin penceresinden bakar hale geldikleri için, Kur’an’ın kesin bir dille yasakladığı bütün kötülükleri siyaset diliyle tevil ederek dinle asla örtüşmeyen bir hayat tarifi yapmaktadırlar.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı