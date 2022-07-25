Mehmet Ocaktan: Demirtaş’tan bunu istemiyor muyduk, peki bu sessizlik niye?

Demirtaş geçtiğimiz ay HDP’ye yönelik, “Önce iğneyi kendimize batırmadan, önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye bir yararı yok. Türkiye’de değişim istiyorsak bunu kendimizden başlatma cesaretini göstermek zorundayız” açıklamasının ardından bir çağrı da terör örgütü PKK’ya yaptı ve PKK’nın Türkiye’ye karşı silahlarını bırakmasını istedi.

Hiç ‘ama’lı, ‘fakat’lı cümle kurmaya gerek yok, Demirtaş herkesin anlayabileceği netlikte “Ortak evimiz Türkiye, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” diyor. Daha da önemlisi PKK’ya silah bırakma çağrısı yapıyor.

Biz de bunu istemiyor muyduk, peki bu sessizlik niye? Eğer gerçekten niyetimiz bu ülkede birlikte yaşamaksa, gizli ajandalarımızı bir tarafa bırakıp bu sese kulak vermemiz gerekmiyor mu?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı