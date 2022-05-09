Mehmet Ocaktan: Bu iktidarda demokratik dünyanın kapıları, Türkiye’ye sonuna dek kapatıldı

Avrupa Parlamentosu (AP), Gezi Davası’nda Osman Kavala’ya verilen müebbet hapis cezasının “Türkiye’nin AB sürecini yok ettiğini” belirten bir karar aldı. Kararda “Osman Kavala davasında AİHM’nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okuyan Türk hükümeti, AB üyelik sürecini yeniden başlatmaya veya yeni müzakere başlıkları açmaya ve açılmış olanları kapatmaya dayalı her türlü umudu kasten yok etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Aslında kararla ilgili en çarpıcı açıklama, AP Türkiye raportörü ve İspanyol parlamenter Sanchez Amor’dan geldi. Türk hükümetini Türkiye’nin AB sürecini “bilinçlice imha etmekle” suçlayan Sanchez Amor’un ifadesi aynen şöyle: “Kapattıkları bu kapı bundan sonra ancak başka bir Türkiye’ye açılacaktır.” Yani bu iktidar döneminde demokratik dünyanın kapıları, Türkiye’ye sonuna dek kapatılmış bulunuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı