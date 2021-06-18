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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Asiltürk’ün anladığı ahlak ve maneviyat memleketteki ahlaki çürüme ve yozlaşmayla ilgilenmiyor

Oğuzhan Asiltürk Milli Selamet Partisi’nden bu yana Milli Görüş’ün ‘derin adamı’ olarak bilinir…

53 maddelik açıklamasında ‘Müminlerin kardeş olduğu’nun altını çizen derin Asiltürk, ahlaki ve manevi değerlere önem veren Saadet Partisi’nin AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonunu eleştirmesinden rahatsız, iktidara destek vermemesinden çok mutsuz…


Ne hikmetse her cümlesine ‘ahlak-maneviyat’ vurgusuyla başlayan aynı Asiltürk Türkiye’deki yolsuzluklardan, rüşvetten, mala çökmeden, hukuksuzluklardan, ülkenin üzerine kara bulut gibi çöken çete-mafya-siyaset üçgenindeki kirliliklerden hiç ama hiç rahatsız değil.

Demek ki Asiltürk’ün anladığı ahlak ve maneviyat memleketteki ahlaki çürüme ve yozlaşmayla pek ilgilenmiyor.

Öyle anlaşılıyor ki Asiltürk yapılacak olağanüstü bir kongre ile Kamollaoğlu’nu devirip Saadet Partisi’nin anahtarını AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonuna teslim etmek istiyor. Doğrusu böyle bir sonuç, benim açımdan hiç de şaşırtıcı değil.

Zira burası Türkiye…

Demokrasi kültürünün olmadığı toplumlarda ‘ahlak-maneviyat-itaat’ söylemleriyle her kapıyı açabilir, her türlü yolsuzluğu, hukuksuzluğu rahatlıkla meşrulaştırabilirsiniz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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