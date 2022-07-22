Mehmet Ocaktan: AK Parti’yi bekleyen esas tehlike kadrolar

Son günlerde AK Parti içinden cılız da olsa bir takım eleştirel seslerin yükselmesi bazı kesimlerde “AK Parti’de neler oluyor, bu eleştiriler derin bir kırılmanın işareti midir?” şeklinde soruları gündeme getirdi.

…

AK Parti içinde bir kırılmanın olup olmadığını anlayabilmek için partinin kıyısından köşesinden yükselen seslere değil, ana gövdedeki asli unsurlara bakmakta yarar var.

Böyle bakıldığında parti içinde yönetim kademesinden milletvekillerine ve teşkilatların en alt kademelerine kadar pek çok insanın gidişattan rahatsız olduğu rahatlıkla görülecektir.

Çünkü birazcık olsun siyasetin reelinden bakabilen ve ülkede yaşanan yönetilemezlik krizinin iktidar açısından ne tür negatif sonuçlar üreteceğini görebilen parti yöneticileri mutlaka vardır, daha doğrusu olmak zorundadır. Aksi taktirde ortada bir partinin varlığından bile söz etmek mümkün olmaz ki bu eşyanın tabiatına aykırıdır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı