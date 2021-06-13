Mehmet Kara: İnsanları doyuracak icranın başı hükümet mi, yoksa muhalefet mi?

“Aç olarak dolaşanları doyurun” sözü siyasî literatüre, bu tartışmada siyaset tarihine geçmiş oldu.

Muhalefet ve sosyal medyada insanlar bu sözle ilgili sert cevaplar verirken, ilk akla gelen soru, ‘İnsanları doyuracak olan icranın başı olan hükümet mi, yoksa muhalefet mi?’ oldu.

Öte yandan insanları sadece doyurmak yetiyor mu?

Elbette önce insanların karnını doyurmak gerekir.

Bunu yapacaklar da bellidir: Ülkeyi yönetenlerdir.

Bunun yanında da üstte bahsettiğimiz gibi, borçlar insanların boyunu aşmış, işsizlik had safhaya çıkmış, dükkânlar kapanıyor…

Bütün bunlara çözüm olunması gerekmez mi?

Bütün bu tartışmalar erken seçim tartışmalarına da hız verecek gibi görünüyor.

Çünkü artık söz bitti…

Mehmet Kara’nın yazısı