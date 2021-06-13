Mehmet Faraç: Varsılla-yoksul arasındaki fark durmadan büyüyor

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana, devlet ihalelerinin en az yüzde 25’ini alarak dolar milyarderi olan “5 inşaat şirketiyle kimlerin ilişkisi var” sorusunun yanıt bulamadığı bir ülkede, en az 40 milyon insan açlık sınırında yaşıyorsa, iktidar ile muhalefet arasında işsizlik-yoksulluk üzerinden yürüyen tartışmalar, (bazen derdini anlatırken, çaresizliği itiraf eden) cümleleri de gündemin baş köşesine oturtuveriyor…

Varsılla-yoksul arasındaki dehşet verici fark durmadan büyüyor, yalılarda yaşayanlarla çöpten ekmek toplayanların görüntüleri birleşince, çelişkinin tepkisi patlamaya hazır bir bomba gibi ortada dolaşıveriyor!..

Türkiye’de büyüyen çarpık düzen yüzünden insanların karnı doymuyor ve iktidar bu konudaki çırpınışlarında, sorumluluğu muhalefete atmak gibi, gaflet içeren bir tepki de gösterebiliyor…

AKP lideri Erdoğan’ın “biraz da siz doyuruverin” lafını sakın ola bir kenara atmayın…

Yorgunluğunu, bıkkınlığını ve en önemlisi de artan hayat pahalılığı- enflasyon- işsizlik ve piyasa vurgunculuğu bataklığının içerisindeki çaresizliğini dışa vuruyor.

Mehmet Faraç’ın yazısı