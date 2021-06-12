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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: ‘Üzerine gidersem ben de hedef olur muyum’ kaygısı

Türkiye’nin önümüzdeki günlerden itibaren daha çok sarsılacağı YouTube ifşaatlarının seri ve planlı gidişatından çok net anlaşılıyor…

Ancak Sedat Peker’in haftalardır alaycı bir yaklaşımla da sergilemeye çalıştığı ilişkilerin hem AKP’yi yönetenler, hem de devletin yargı ve güvenlik kurumlarınca sessiz ve tepkisiz karşılanması da büyük kuşkular yaratıyor!..


Çünkü savcılar harekete geçmiyor, devlet elini kıpırdatmıyor, hatta ilk günlerde olduğu gibi, Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP yöneticileri de Peker’in iddialarına yanıt vermekten kaçınıyor…

Bu suskunluk, ‘üzerine gidersem, ben de hedef olur muyum?’ kaygısından mı kaynaklanıyor, yoksa Peker’e yönelik büyük bir operasyonu mu haber veriyor?..

Bu düşündürücü gidişat kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, Peker cephesinde de ‘operasyona uğrayacağı‘ kuşkusu yaratıyor olmalı ki, kaldığı otelin deşifre edildiğinden yakındı, yer değiştirmeye çalıştığını anlattı, önceki gün de birilerinin peşinde olduğunu-kendisine suikast düzenleneceği imasında bulunarak, aynı zamanda meydan okudu!!!

Mehmet Faraç’ın yazısı

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