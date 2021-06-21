Mehmet Faraç: Sedat Peker’le ilgili kapsamlı dosya çoktan İnterpol’e iletilmiş

Gelelim Sedat Peker’e… Son dönemde ‘yüksek düzeyde suikast ihbarı nedeniyle yer değiştirdiğini’ öne süren Peker, kendisi ile ilgili herhangi bir İnterpol araması olmadığını da söylemişti…

Sedat Peker ile ilgili kapsamlı dosya da çoktan İnterpol’e iletilmiş…

Güvenlik yetkilisi, “İnterpol Peker’i incelemeye aldı” dediğine göre her an Kırmızı Bülten çıkabilir…

Peki; tüm bunlara niçin mi dikkat çektik?..

Çünkü kamuoyu bazen medyayı-siyaseti sarsan ve bazen de magazinleşen YouTube iddialarıyla-ifşaatlarıyla meşgulken; Türkiye’de uyuşturucudan mafyaya, terörden kaçakçılığa kadar yürütülen devasa operasyonların boyutu, ‘toplumun huzuru’ açısından, Peker’in anlattıklarından çok daha ürkütücü!..

Mehmet Faraç’ın yazısı