Mehmet Faraç: Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi köşede beklettiği akla geliyor

Sözün özü bellidir; Türkiye’nin etnik yapısı, inanç gruplaşmaları, demografik yapısı, değişen siyasal tercihleri, toplumsal beklentileri, gençliğin öncelikleri ve bölgeler arasındaki sosyo kültürel farklılıkların yansımaları da göz önüne alınarak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmezse ve 2023 seçimi Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtursa, milyonlarca insan (duygusallık, mantıksızlık ve bencillikle) olası bir hezimete sebep olanların yakasına yapışır!

Ortada ‘aday’ konusunda halen bir ‘belirsizlik’ olduğu için akla ‘sorular’ da geliyor…

Yani Kılıçdaroğlu’nun (aday olmaması halinde) tıpkı Ekrem İmamoğlu’nu ‘bir köşede bekleterek’ aniden ortaya çıkarması gibi; muhalefetin (sağcılardan, solculardan, Atatürkçülerden, dindarlardan ve toplumun diğer etnik ve inanç yapılarından oy alabilecek) bir başka ismi (yıpratılmasın diye) bir köşede beklettiği de akla geliyor!..

Mehmet Faraç’ın yazısı